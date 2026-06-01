Superlega Yuki Ishikawa saluta la Sir e l' Italia

Notizia in breve

Yuki Ishikawa ha ufficialmente lasciato la squadra di pallavolo con cui ha militato per due stagioni. Il giocatore giapponese, dopo aver contribuito a numerosi successi, si separa dal club italiano. La notizia circolava già da tempo e ora è stata confermata. Ishikawa saluta così l’Italia e la squadra, con cui ha disputato diverse competizioni e ottenuto risultati importanti.