Superlega Yuki Ishikawa saluta la Sir e l' Italia
Yuki Ishikawa ha ufficialmente lasciato la squadra di pallavolo con cui ha militato per due stagioni. Il giocatore giapponese, dopo aver contribuito a numerosi successi, si separa dal club italiano. La notizia circolava già da tempo e ora è stata confermata. Ishikawa saluta così l’Italia e la squadra, con cui ha disputato diverse competizioni e ottenuto risultati importanti.
Dopo Russo e Cvacinger anche per Yuki Ishikawa arriva il momento dell'addio. La notizia era nell'aria già da diversi mesi e oggi diviene ufficiale: lo schiacciatore giapponese, dopo due stagioni ricche di successi, lascia la Sir Susa Scai Perugia.Ad attenderlo l'avventura in Turchia nelle fila. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Where is Yuki Ishikawa The Real Reason He Disappeared from Perugia
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