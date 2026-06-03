Alla Sir Susa Scai Perugia, gli atleti che hanno disputato le proprie partite nella stagione corrente stanno lasciando il campo. Tra loro, si segnala l'arrivo di Seyed Matin Hosseini, che si prepara a unirsi alla squadra. La società ha annunciato il saluto agli atleti coinvolti nelle recenti competizioni, senza ulteriori dettagli sul nuovo acquisto.

Stanno salutando gli atleti che hanno compiuto le grandi imprese in questa stagione magica alla Sir Susa Scai Perugia. Giocatori di qualità che hanno accettato la maglia bianconera pur sapendo che non avrebbero avuto tutti gli spazi che in altre squadre avrebbero trovato. Adesso però alcuni vogliono tornare ad essere titolari e si separano dai block-devils. La dirigenza si è mossa sul fronte degli ingaggi per le poche caselle rimaste scoperte e il direttore sportivo Goran Vujevic ha sondato tutte le piste per scovare nuovi talenti. Il reparto più colpito dalle partenze è la zona-quattro che ha registrato due pesanti abbandoni e proprio su questo fronte ci dovrebbero essere alcune novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia, novità in arrivo. Ecco Seyed Matin Hosseini

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