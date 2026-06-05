Nessun 6 né 5+1 sono stati estratti nel concorso SuperEnalotto di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Sono stati invece vinti tre premi di categoria 5, ciascuno da oltre 51.000 euro. Il prossimo jackpot in palio raggiungerà i 175 milioni di euro. La combinazione vincente non ha centrato i numeri di massimo livello, lasciando invariato il montepremi. I numeri estratti sono stati comunicati ufficialmente dall'organizzatore.

ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso SuperEnalotto – SuperStar numero 89 di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è 175,1 milioni di euro. Ecco la combinazione vincente di oggi, venerdì 5 giugno: 9, 25, 51, 63, 73, 89 numero Jolly 90 e numero SuperStar 40. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Tre 5 da oltre 51mila euro. Prossimo jackpot 175 milioni

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