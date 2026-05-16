Superenalotto | nessun 6 nè 5+1 Solo tre 5 Prossimo jackpot 166 milioni e 500mila euro

Da firenzepost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel concorso Superenalotto di oggi, 16 gennaio 2026, nessuna delle combinazioni previste ha centrato il primo o il secondo premio. Sono state estratte sei numeri, ma non sono stati venduti biglietti vincenti per il '6' o il '5+1'. Sono stati invece realizzati tre punti da cinque numeri. Il jackpot per la prossima estrazione raggiungerà i 166 milioni e 500 mila euro. La combinazione vincente estratta questa sera comprende i numeri 7, 12, 60, 69, 89 e 90.

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ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto- SuperStar numero 79 di oggi, 16 gennaio 2026. La combinazione vincente è: 7, 12, 60, 69, 89, 90. Numero Jolly 59 e Numero SuperStar 36. Tre punti ‘5’ si sono aggiudicati la quota unitaria di 73.018,18 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 166.500.000 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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