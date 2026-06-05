Superenalotto festa a Trabia | vincita da oltre 111 mila euro
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Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 88 di giovedì 4 giugno, con il jackpot che arriva a 174,1 milioni di euro in palio per il concorso di venerdì 5 giugno 2026.È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 111.841,75 euro in provincia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Vincita da oltre 54mila euro in Abruzzo al SuperEnalottoIn Abruzzo, un giocatore ha centrato una vincita di oltre 54mila euro al SuperEnalotto, sfiorando il “6” e ottenendo un “5”.
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