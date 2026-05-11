Vincita da oltre 54mila euro in Abruzzo al SuperEnalotto

Da chietitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo, un giocatore ha centrato una vincita di oltre 54mila euro al SuperEnalotto, sfiorando il “6” e ottenendo un “5”. Il biglietto vincente è stato acquistato a L’Aquila. La somma rappresenta una delle vincite più consistenti registrate di recente nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'acquisto o sull'identità del vincitore. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita locale.

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Sfiorato il “6” al SuperEnalotto in Abruzzo: è stato messo a segno a L’Aquila un “5” da oltre 54mila. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 9 maggio al “Fucsia Caffè" di piazza S Pio X, è stato realizzato un “5” da 54.019,52 euro.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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