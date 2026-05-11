Vincita da oltre 54mila euro in Abruzzo al SuperEnalotto
In Abruzzo, un giocatore ha centrato una vincita di oltre 54mila euro al SuperEnalotto, sfiorando il “6” e ottenendo un “5”. Il biglietto vincente è stato acquistato a L’Aquila. La somma rappresenta una delle vincite più consistenti registrate di recente nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'acquisto o sull'identità del vincitore. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita locale.
Sfiorato il “6” al SuperEnalotto in Abruzzo: è stato messo a segno a L’Aquila un “5” da oltre 54mila. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 9 maggio al “Fucsia Caffè" di piazza S Pio X, è stato realizzato un “5” da 54.019,52 euro.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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#Cronache #Superenalotto SuperEnalotto bacia L’Aquila con una vincita da oltre 54mila euro dlvr.it/TSTHlg x.com
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