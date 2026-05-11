Vincita da oltre 54mila euro in Abruzzo al SuperEnalotto

In Abruzzo, un giocatore ha centrato una vincita di oltre 54mila euro al SuperEnalotto, sfiorando il “6” e ottenendo un “5”. Il biglietto vincente è stato acquistato a L’Aquila. La somma rappresenta una delle vincite più consistenti registrate di recente nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'acquisto o sull'identità del vincitore. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui