Continua a nascondersi il “6" da sogno che se fosse centrato nell'estrazione di questa sera venerdì 8 maggio regalerebbe un Jackpot di 161,4 milioni di euro ma c’è chi comunque festeggia. Sono due persone che nel concorso n. 73 di giovedì 7 maggio hanno centrato 1 punto 5 da 97.033,26 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Milena (Caltanissetta) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Pellitteri situato in Via Caltanissetta, 77 e a Roma presso il punto vendita Sisal Bar Al Caffe Romano situato in Via Principe Amedeo, 176. Combinazione vincente: 1 – 34 – 48 – 66 – 69 – 73 – J 75 – SS 58. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 7 maggio ha assegnato 393.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, centrati due 5 da 97mila euro e il Jackpot vale 161 milioni

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