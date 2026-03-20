SuperEnalotto trionfo ad Ardea | centrati due 5 da oltre 36mila euro

Nel concorso del 19 marzo 2026, due schedine vincenti sono state segnate ad Ardea, in provincia di Roma, con due numeri “5” ciascuna. I premi assegnati superano i 36 mila euro complessivi. La vincita si è verificata in una località del Lazio, mentre i fortunati giocatori hanno ottenuto una cifra significativa con le loro giocate.

Ardea. 20 marzo 2026 – Il Lazio sorride grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 19 marzo 2026 sono stati centrati ad Ardea, in provincia di Roma, due “5” da 18.152,06 euro ciascuno, per un totale di oltre 36mila euro. Le due vincite sono state realizzate entrambe presso il Bar Pompili, in Largo San Lorenzo 6-7. Si tratta di una doppia vincita che premia il territorio e riaccende l’attenzione sul concorso, in una fase in cui il jackpot continua a crescere. Nell’estrazione del 19 marzo, infatti, non è stato centrato alcun “6” e il montepremi per il concorso successivo è salito fino a 137,1 milioni di euro. L’ultima vincita con il “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrato un jackpot da 35. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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