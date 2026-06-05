Un'organizzazione ha importato in Italia supercar e auto di lusso dalla Germania tramite una rete di società fittizie. La frode ha coinvolto oltre 6 milioni di euro di sequestri e più di 1.000 veicoli, tra cui modelli di alta gamma. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri in diverse regioni italiane, e sono stati denunciati numerosi soggetti coinvolti nelle operazioni illecite. L'indagine prosegue per accertare ulteriori responsabilità e ricostruire la rete criminale.

Prato, 5 giugno 2026 – Un sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito di immettere sul mercato italiano oltre 1.700 auto di lusso e di fascia medio-alta senza versare l'Iva dovuta, per un'evasione complessiva superiore a 42,8 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, sotto il coordinamento degli uffici della Procura europea (Eppo) di Bologna, Torino e Palermo, che ha portato allo smantellamento di un'associazione criminale attiva nell'importazione e nella vendita di autovetture provenienti soprattutto da Germania, Austria, Belgio e Olanda. Sedici perquisizioni e misure cautelari verso sette persone e sei società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Supercar e auto di lusso dalla Germania, scoperta la maxi frode: sequestri per oltre 6 milioni

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