Impianti fotovoltaici nel casertano per la maxi frode sui fondi pubblici | sequestri per 55 milioni di euro

Nella provincia di Caserta, sono stati sequestrati immobili e beni per un valore di 55 milioni di euro in relazione a una frode sui fondi pubblici destinati agli impianti fotovoltaici. Tre impianti, installati per generare energia elettrica, risultavano attivi esclusivamente per ricevere le sovvenzioni previste dal “Conto Energia”. Le indagini hanno portato al sequestro di beni collegati a questa attività fraudolenta.

Tre impianti fotovoltaici, installati in provincia di Caserta per la produzione di energia elettrica, risultavano in funzione solo per conseguire le erogazioni pubbliche previste dal “Conto Energia”. E' questo il sistema fraudolento scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Bari che.🔗 Leggi su Casertanews.it

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