Super Golden Gala a Roma | Trionfo Azzurro e Spettacolo

Durante la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League, atleti italiani hanno conquistato diverse vittorie. La manifestazione si è svolta a Roma, attirando numerosi spettatori e appassionati di atletica. Le gare principali hanno visto protagonisti corridori e mezzofondisti italiani, che hanno ottenuto risultati significativi nelle rispettive discipline. La serata ha offerto anche momenti di grande spettacolo e competizione.

Cosa: 46esima edizione del celebre Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa ufficiale del circuito internazionale Diamond League.. Dove e Quando: Stadio Olimpico, Roma.. Perché: Per rivivere una notte magica di sport che ha visto ben tre vittorie italiane e la sfida stellare sui 100 metri tra i giganti dell’atletica mondiale.. La grande atletica internazionale è tornata a illuminare la Capitale con la quarantaseiesima edizione del celebre Golden Gala Pietro Mennea, la prestigiosa quarta tappa della Diamond League. Sotto il cielo di Roma, lo Stadio Olimpico si è trasformato ancora una volta nel palcoscenico ideale per le gesta dei più grandi campioni del mondo, regalando al pubblico presente un’esperienza sportiva di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Al Golden Gala la sfida leggendaria dei 100 metri: Jacobs sfida Lyles. L’Azzurro torna a RomaIl Golden Gala, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 6 giugno, vedrà una sfida tra gli atleti specializzati nei 100 metri.

Argomenti più discussi: Super Golden Gala: Lyles 9.88, Italia 3 vittorie; Golden Gala da impazzire: 43 ori olimpici e mondiali all'Olimpico con Jacobs, Furlani, Diaz e tanti altri; Golden Gala: Italia protagonista a Roma con tre successi, Jacobs sotto i 10 secondi; Tutto sul Golden Gala 2026: gli azzurri in gara, il programma e dove seguirlo.

Marcel JACOBS 9.99 nei 100 metri al Golden Gala. 5° nella gara vinta da Noah Lyles con il tempo di 9.88. Altro che ritiro, Marcello vuole essere ancora protagonista. La condizione non potrà che migliorare x.com

I miei pensieri leggendo Golden Son per la prima volta… reddit