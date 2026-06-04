Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo al Golden Gala Pietro Mennea, tappa romana della Diamond League, aprendo positivamente il suo 2026 all'aperto. La competizione si è svolta a Roma, con Diaz che ha dominato nella disciplina. Questa vittoria segna un risultato importante per l’atleta, che ha ottenuto il miglior risultato della giornata nel salto triplo. La manifestazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati degli altri partecipanti.

Andy Diaz ha aperto nel migliore dei modi il suo 2026 all’aperto, vincendo la gara di salto triplo al Golden Gala Pietro Mennea, tappa romana della Diamond League. Allo stadio Olimpico, davanti al pubblico italiano e alla nonna Milagros, l’azzurro ha firmato una prestazione di grande autorità, confermandosi uno dei riferimento mondiali della specialità. Per Diaz si tratta della terza vittoria in carriera al Golden Gala. Nel 2023 aveva trionfato a Firenze con 17.75 metri, ancora oggi miglior prestazione italiana Outdoor, mentre nel 2024 si era imposto a Roma con 17.32. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportface.it - Golden Gala, Andy Diaz domina il triplo: Roma si tinge d’azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andy Diaz infiamma la Capitale e vince il Golden Gala! Terza gemma memorabile, il triplo è azzurroAndy Diaz ha vinto la gara di salto in lungo al Golden Gala disputato allo Stadio Olimpico di Roma.

Andy Diaz non si nasconde: “Obiettivo record del mondo al Golden Gala. Il quarto diamante per fare la storia”Andy Diaz ha annunciato pubblicamente l’intenzione di stabilire un nuovo record mondiale durante il Golden Gala di Roma.

Temi più discussi: Roma-show: il Golden Gala minuto per minuto; Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Golden Gala: il romanista Andy Diaz invita tutti all’Olimpico; Quando gareggiano gli italiani al Golden Gala? Gli orari di tutti gli azzurri: Jacobs, Battocletti e Diaz all’assalto.

ANDY SUGLI SCUDI Diaz si porta a casa la vittoria casalinga al Golden Gala, saltando un 17.59 metri all'esordio stagionale L'azzurro chiude con un buon divario davanti alla coppia giamaicana composta da Scott (17.33) e Hibbert (17.02) Grandissimo x.com

Golden Gala: vincono Diaz, Sioli e Fabbri, Battocletti fuori dal podioEro qui con un obbiettivo e non è riuscito. Volevo fare il record del mondo, ma la stagione è ben iniziata lo stesso. Lo ha detto Andy Diaz in zona mista dopo aver vinto la prova del salto triplo al ... ansa.it

Diaz domina il triplo al Golden Gala: 17.59 metri e dedica alla nonna MilagrosIl campione azzurro vola a Roma e arriva per la terza volta primo dentro l'Olimpico, davanti ai giamaicani Scott e Hibbert: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it