Al Golden Gala la sfida leggendaria dei 100 metri | Jacobs sfida Lyles L’Azzurro torna a Roma

Il Golden Gala, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 6 giugno, vedrà una sfida tra gli atleti specializzati nei 100 metri. Tra i nomi annunciati figura anche l'atleta italiano, che torna a gareggiare nella capitale dopo un periodo di assenza. La competizione attirerà anche un atleta straniero, che parteciperà alla gara con l’obiettivo di migliorare i propri tempi. La manifestazione sarà valida come tappa di una serie di meeting internazionali.

Roma – Si profila una grande sfida di velocità allo Stadio Olimpico il prossimo 6 giugno. Al Golden Gala tornano i fenomeni dei 100 metri, tra cui Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Tokyo 2020 e il campione europeo e proprio a Roma nel 2024 scenderà in pista per infiammare i cuori degli appassionati di atletica leggera. Sarà ai blocchi di partenza con l’attuale campione olimpico di Parigi 2024 e oro iridato nei 200 metri Noah Lyles. Sfrecceranno entrambi sotto la Tribuna Monte Mario e scriveranno una pagina entusiasmante della specialità. Attualmente, Marcell Jacobs, tornato ad allenarsi con Paolo Camossi (leggi qui), si sta preparando in Florida, per puntare all’obiettivo dell’anno 2026 che sono gli Europei di Birmingham, per cercare il suo terzo oro continentale di fila nei 100 metri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Atletica: Golden Gala di Roma, Marcell Jacobs in gara sui 100 metri x.com