Bruxelles sta considerando la possibilità di valutare il riconoscimento del nucleare come fonte energetica, ma solo se i governi lo richiederanno. La Commissione europea ha dichiarato che è ancora troppo presto per definire se le raccomandazioni sul bilancio energetico del Semestre europeo potranno includere questa opzione. Al momento, non ci sono decisioni ufficiali o linee guida definitive in merito.

La flessibilità di bilancio in materia energetica accordata dall’Ue attraverso le raccomandazioni del Semestre europeo potrebbe includere il nucleare? Troppo presto per rispondere, replica la Commissione. Se ne parlerà quando. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sul nucleare Bruxelles pronta a valutare, se i governi lo chiedono

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