Tommasi e la ricandidatura a sindaco | Disponibile a valutare se me lo chiedessero

Il sindaco di Verona è stato ospite di una trasmissione radiofonica, dove ha risposto a domande sulla possibilità di una sua ricandidatura. Ha dichiarato di essere disponibile a valutare un’eventuale candidatura solo se ricevesse una richiesta formale. Durante l’intervista, sono stati toccati anche altri aspetti relativi alla sua attività amministrativa e alle prossime scadenze politiche.

Oggi, 15 aprile, il sindaco di Verona Damiano Tommasi è stato ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Durante il colloquio, l'ex calciatore professionista ha affrontato il tema di un suo possibile secondo mandato alla guida della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Silvia Salis amplia l’orizzonte: ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’ Silvia Salis: “Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione”. Ma senza primarieRoma, 10 aprile 2026 – La premier blinda la maggioranza e punta dritto a fine mandato, mentre il campo largo scalda i motori e si prepara alla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mazzi, Tommasi, le manovre: nuovi scenari verso il voto 2027; Tommasi presidente della Figc? Non solo questione di calcio; FIGC, Tommasi: Incompatibile? C’è chi fa il senatore e il presidente; Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci sta. Tommasi, Io candidato Figc e sindaco? Ci sono presidenti che fanno i senatori(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'ho letto solo sui giornali, non ho avuto sentore, a differenza delle politiche è il candidato che dovrebbe candidarsi, accreditato da qualcuno. Damiano Tommasi, ospite di ' ... tuttosport.com Tommasi presidente della Figc? Non solo questione di calcioL’ipotesi di un approdo di Damiano Tommasi alla presidenza della FIGC, rilanciata oggi su tutti i media nazionali, si inserisce in un momento particolarmente ... giornaleadige.it Laura Perina Palazzi (Mantova), Possamai (Vicenza), Tommasi (Verona) e Manzoni (vice di Brescia) hanno rivendicato un ruolo più centrale per le amministrazioni comunali - facebook.com facebook Tommasi (Can) a Open Var: "Massa affronta una situazione problematica. Lui sente il colpo ma il colpo è di Nico Paz a Bonny. Non c'è intervento falloso di Bonny, non c'è imprudenza, Bonny si oppone solamente al tiro. È Nico Paz che calcia Bonny. L'errore d x.com