Un politico ha affermato che, se fosse invitato a candidarsi contro la leader di un partito, valuterebbe seriamente l’ipotesi. Ha dichiarato di non escludere questa possibilità e di considerarla come una strada percorribile, senza escludere nulla in questo momento. La sua posizione è stata resa nota in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle motivazioni che lo porterebbero a questa decisione.

"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni". "La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana" riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni. "Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell'intervista -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione

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"Invoca prevenzione ma se bussano alla #Salis...". #Cruciani sotterra #Bonelli sulla sicurezza #DrittoeRovescio x.com