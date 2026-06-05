Sul clima abbiamo troppe leggi e politiche contrapposte Ecco le mie 5 proposte per la transizione | intervista all’economista Costantini

Un economista propone cinque misure per migliorare la gestione del clima, sottolineando la necessità di un approccio più coordinato. Suggerisce di adottare una strategia di prevenzione per il rischio ambientale e di integrare le politiche climatiche attualmente frammentate. L’obiettivo è creare un quadro più coerente, eliminando le contraddizioni tra le diverse leggi e politiche in vigore. La proposta mira a rendere più efficace la risposta alle sfide ambientali attraverso una gestione più unitaria e preventiva.

Una gestione integrata del rischio ambientale, che punti sulla prevenzione. Un’integrazione e armonizzazione delle politiche climatiche. Una fiscalità energetica faccia sia che almeno una parte di quelle tasse sia utilizzata per finanziare nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile e che questo sia chiaro al consumatore. L’assegnazione di un valore economico alla biodiversità. E, infine, una visione finalmente sistemica dei servizi idrici, troppo frammentati. Sono le cinque riforme proposte, in occasione della Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi, venerdì 5 giugno, da Valeria Costantini, ordinaria di Politica Economica e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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