Una maschera LED con funzione di crioterapia è stata testata per circa un mese, utilizzandola ogni sera per poco più di sei minuti. La maschera, denominata Shark CryoGlow, viene impiegata come trattamento quotidiano dopo giornate intense e stressanti.

Poco più di sei minuti ogni sera: da circa un mese, la maschera LED Shark CryoGlow è diventata il mio guilty pleasure, la ricompensa per giornate a mille all'ora sotto stress. Mi siedo, la indosso, respiro e lei fa il glow up alla mia pelle, contorno occhi compreso che decongestiona con un sistema di raffreddamento. Sguardo affaticato bye bye. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un maschera LED con un quid in più (leggi «crioterapia»): l'ho provata ed ecco le mie impressioni

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Maschera LED Viso Recensioni: La Mia Esperienza Reale con CurrentBody Serie 2

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