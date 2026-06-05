Un maschera LED con un quid in più leggi crioterapia | l' ho provata ed ecco le mie impressioni

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una maschera LED con funzione di crioterapia è stata testata per circa un mese, utilizzandola ogni sera per poco più di sei minuti. La maschera, denominata Shark CryoGlow, viene impiegata come trattamento quotidiano dopo giornate intense e stressanti.

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Poco più di sei minuti ogni sera: da circa un mese, la maschera LED Shark CryoGlow è diventata il mio guilty pleasure, la ricompensa per giornate a mille all'ora sotto stress. Mi siedo, la indosso, respiro e lei fa il glow up alla mia pelle, contorno occhi compreso che decongestiona con un sistema di raffreddamento. Sguardo affaticato bye bye. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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