Sua figlia rischia l' arresto | l' alert del finto carabiniere scippa i ricordi di una vita a una 78enne
Un'anziana di 78 anni ha consegnato mille euro e tutti i gioielli di famiglia a un uomo che si spacciava da carabiniere. L'uomo, con un abbigliamento mimetico, ha detto che sua figlia rischiava l'arresto e ha convinto la donna a consegnare il denaro e i preziosi. La vittima ha consegnato tutto nel tentativo di proteggere la figlia. La truffa si è svolta in pochi minuti, lasciando l'anziana senza nulla.
Ha consegnato mille euro in contanti e tutti i gioielli, quelli raccolti nel corso dell'esistenza, che aveva in casa. Un'altra “nonnina” è stata raggirata da un farabutto che s'è spacciato per carabiniere. La settantottenne di Aragona, esattamente come le tante precedenti vittime, ha ricevuto una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Seeking justice for her father, she was nearly killed—saved by a mysterious doctor with a secret!
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