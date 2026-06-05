Sua figlia rischia l' arresto | l' alert del finto carabiniere scippa i ricordi di una vita a una 78enne

Notizia in breve

Un'anziana di 78 anni ha consegnato mille euro e tutti i gioielli di famiglia a un uomo che si spacciava da carabiniere. L'uomo, con un abbigliamento mimetico, ha detto che sua figlia rischiava l'arresto e ha convinto la donna a consegnare il denaro e i preziosi. La vittima ha consegnato tutto nel tentativo di proteggere la figlia. La truffa si è svolta in pochi minuti, lasciando l'anziana senza nulla.