Sua figlia è gravemente ferita servono soldi | finto carabiniere raggira una novantenne

Un uomo si è presentato a casa di una donna di 90 anni fingendo di essere un carabiniere. Ha detto che la figlia, coinvolta in un incidente stradale, era gravemente ferita e aveva bisogno di soldi subito per le cure mediche. La donna ha ascoltato l’uomo e ha creduto alla sua versione, consegnandogli una somma di denaro. La truffa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui successivi sviluppi.

“Sua figlia è ferita, gravemente ferita. Ha avuto un incidente stradale, servono soldi, urgentemente, per garantire le cure mediche”. Questo, grosso modo, si è sentita dire una pensionata di 90 anni di Porto Empedocle. Un'anziana che è stata subito colta da tremore ed ansia per la sorte della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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