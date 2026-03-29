Tua figlia rischia l' arresto devi pagare la cauzione 89enne vittima della truffa del finto carabiniere

Un'anziana di 89 anni è stata vittima di una truffa messa in atto da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo ha convinto la donna a consegnargli denaro e gioielli, sostenendo che sua figlia fosse stata arrestata e che fosse necessario pagare una cauzione. L’episodio si è verificato a Pettineo, coinvolgendo una vittima che ha subito il raggiro senza rendersi conto subito della truffa.

L'ennesimo episodio è accaduto ieri a Pettineo. In manette un 35enne catanese già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dopo la denuncia della figlia dell'anziana. Le erano stati sottratti gioielli e denaro Ancora una volta un'anziana vittima della truffa dell'ex carabiniere. Questa volta è toccato a un 89enne di Pettineo finita nelle mani di un uomo che è riuscito a sottrarle denaro e gioielli intimandole di pagare una cauzione per la figlia appena arrestata. Ma il malvivente, 35 anni di Catania e già noto alle forze dell'ordine, è stato per fortuna arrestato dai carabinieri, quelli veri. I militari avevano già ricevuto segnalazioni di tentate truffe commesse con la citata tecnica tra Mistretta e Castel di Tusa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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