Paolo vive il docufilm su Borsellino su Amazon Prime Video e Apple Tv trasmesso in tutto il mondo

“Paolo vive”, il docufilm sul giudice Paolo Borsellino, diretto da Debora Scalzo e interpretato da Bruno Torrisi, arriva su Amazon Prime Video e Apple Tv, in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo, portando nel mondo una delle storie più simboliche della memoria italiana. Dalla sala.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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