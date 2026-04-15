NBA su Prime Video | calendario Play-In orari Playoff e come vedere le partite

Su Prime Video sono disponibili le partite della NBA, dai turni Play-In fino alle Finals, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Il calendario delle partite e gli orari dei Playoff sono stati annunciati, permettendo agli utenti di seguire facilmente le sfide più importanti della stagione. La piattaforma offre la possibilità di vedere le gare in streaming, garantendo accesso diretto alle partite più attese del campionato.

Dalle gare Play-In alle Finals,le sfide disponibili senza costi extra per gli abbonati Prime. Prime Video ha annunciato il calendario dei playoff NBA provalo gratuitamente per 30 giorni * per i clienti in Italia, con una copertura esclusiva dell’NBA Play-In Tournament, di una selezione di partite del primo e secondo turno dei playoff, delle Eastern Conference Finals e delle NBA Finals, il tutto disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.NBA su Prime Video inaugura la sua copertura dei playoff con il Play-In Tournament il 15 aprile all’1:30 CEST, con Charlotte Hornets vs Miami Heat, seguito da Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers alle 4:00 CEST.🔗 Leggi su Digital-news.it

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