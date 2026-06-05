Pieve a Nievole, 5 giugno 2026 – Torna a Pieve a Nievole una manifestazione particolarmente sentita dal mondo podistico locale: la "Su e Giù per i Colli Pievarini - Trofeo David Ignudi", in programma domenica 7 giugno 2026 con ritrovo dalle ore 7.30 presso lo Spazio Festa di via delle Cantarelle. Grazie alla collaborazione della Montecatini Marathon, torna infatti un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice gara. È un'occasione per ricordare David Ignudi, figura apprezzata e indimenticabile per la comunità pievarina e per l'intero movimento podistico locale, che insieme al padre Giancarlo ha contribuito negli anni alla crescita e alla promozione di numerose iniziative sportive sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Su e Giù per i Colli Pievarini, torna il trofeo in memoria di David Ignudi

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