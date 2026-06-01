Leonardo Rossi della Beltrami Tre Colli vince il trofeo città di San Giovanni Valdarno

Leonardo Rossi della squadra Beltrami Tre Colli ha vinto il trofeo città di San Giovanni Valdarno. La gara si è conclusa con un attacco nel finale che gli ha permesso di ottenere il risultato. La competizione si è svolta nella giornata di oggi, con diversi partecipanti che si sono sfidati su un percorso pianeggiante. La vittoria è stata decisa negli ultimi metri, con Rossi che ha preceduto gli avversari.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Leonardo Rossi della Beltrami Tre Colli, con un bell'attacco nel finale ha vinto il trofeo città di San Giovanni Valdarno riservato a Elite e Under 23, bella gara organizzata dalla Polisport Mercatale a cui hanno preso parte ben 180 corridori con molte delle migliori formazioni italiane e anche alcune straniere. Appena 45 gli arrivati in una giornata calda. Gara divisa in due circuiti, il primo andando verso Meleto, il secondo con lo strappo delle Casacce. Rossi ha preceduto di 14" gli inseguitori regolati da Cattani davanti a Buti, Palomba e Crescioli. Fine settimana splendido per la Beltrami Tre colli, formazione emiliana che sabato ha vinto con Guerra il Giro del Montalbano e domenica appunto con Rossi, 21 anni fra pochi giorni, a San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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2026 - MARCIALLA - 72 TROFEO MATTEOTTI

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