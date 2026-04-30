Stellantis torna in utile ma giù in Borsa | dubbi su qualità ripresa

Stellantis ha registrato un utile nel primo trimestre e ha confermato le previsioni di bilancio, ma il valore delle sue azioni ha subito una forte diminuzione in Borsa. Le quotazioni sono scese a causa delle incertezze degli investitori sulla capacità dell’azienda di mantenere questa ripresa nel mercato nordamericano. La differenza tra i risultati economici e la reazione del mercato ha alimentato dubbi sulla reale solidità della crescita.

Milano, 30 apr. (askanews) – Stellantis torna in utile nel primo trimestre e conferma la guidance, ma crolla in Borsa per i dubbi del mercato sulla sostenibilità del recupero in Nord America. A pesare sono il margine della regione inferiore alle stime, nonostante il contributo, una tantum, dei rimborsi attesi sui dazi Usa, circa 400 milioni di euro, che ha sostenuto i risultati del trimestre. In Europa allargata, intanto, la redditività è scesa quasi a zero, nonostante la crescita delle consegne. In Borsa il titolo ha chiuso in calo di oltre il 6% a 6,2 euro. I ricavi netti sono aumentati del 6% a 38,1 miliardi di euro, le consegne consolidate del 12% a 1,36 milioni di veicoli e l’utile netto è tornato positivo per 377 milioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Stellantis torna in utile nel I trim, bene Usa ma margini giù in Europa Leggi anche: Stellantis, annuncio shock: 22 mld oneri, zero dividendi 2026, giù in Borsa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stellantis torna in utile: 377 milioni da un rosso di 387. Ma il titolo crolla in borsa; Stellantis torna in utile, confermata guidance 2026; Stellantis torna in utile nel I trim, bene Usa ma margini giù in Europa; Stellantis torna all’utile nel primo trimestre 2026 e rafforza le basi per la crescita. Stellantis torna in utile: 377 milioni da un rosso di 387. Ma il titolo crolla in borsaIl primo trimestre è sopra le attese: ricavi a 38,1 miliardi (+6%) e margini in miglioramento. Il ceo Filosa: strada giusta, crescita sostenibile e profittevole. Ma il mercato punisce i conti, ecco pe ... milanofinanza.it Stellantis torna in utile ma giù in Borsa: dubbi su qualità ripresaMilano, 30 apr. (askanews) – Stellantis torna in utile nel primo trimestre e conferma la guidance, ma crolla in Borsa per i dubbi del mercato sulla sostenibilità del recupero in Nord America. A pesare ... askanews.it Stellantis e Dongfeng: l’alleanza che può cambiare davvero la partita europea Accordo possibile prima del 21 maggio: Stellantis accelera su Dongfeng per rilanciare industria e strategia in Europa. Rennes torna centrale: fabbrica sottoutilizzata, nuovi mod - facebook.com facebook