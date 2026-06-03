La mappa dei 2 concerti di Vasco Rossi | accessi settori e percorsi nel parco

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dall'inizio del Vasco Live 2026, il Parco Urbano ‘Giorgio Bassani’ si sta preparando per i due concerti. La mappa dell'evento mostra gli accessi, i settori e i percorsi nel parco, che sarà allestito per accogliere il pubblico. La disposizione dei punti di ingresso e delle aree di intrattenimento sarà organizzata per gestire l’afflusso dei presenti durante gli spettacoli.

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Ferrara, 3 giugno 2026 — A pochi giorni dall’avvio del Vasco Live 2026, il Parco Urbano ‘Giorgio Bassani’ cambia volto e si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Con la pubblicazione della mappa ufficiale, prende forma nel dettaglio l’area che il 5 e 6 giugno ospiterà circa 120 mila spettatori complessivi per le due date di Vasco Rossi. La planimetria diffusa dal Comune definisce in modo chiaro percorsi, spazi e servizi, con l’obiettivo di garantire un afflusso ordinato e una gestione fluida dei flussi di pubblico. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaproposta-vasco-cittadinanza-onoraria-hc7digic Un solo accesso all’area concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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