Ümberto Evangelistä | omaggio d' artista a Vasco Rossi per i concerti
A poche ore dal concerto di Vasco Rossi, si svolge un omaggio artistico dedicato al rocker. Ümberto Evangelistä, artista contemporaneo, ha creato una serie di opere ispirate al cantante utilizzando il suo stile caratteristico. Le opere saranno presentate durante l’evento come parte delle iniziative artistiche che accompagnano il concerto. Evangelistä ha scelto di rendere omaggio a Vasco Rossi attraverso le sue creazioni, realizzate appositamente per questa occasione.
Mancano solo poche ore all'attesissimo concerto di Vasco Rossi e tra le iniziative artistiche che accompagneranno l'evento spicca l'omaggio di Ümberto Evangelistä, artista contemporaneo che ha dedicato al rocker di Zocca una serie di opere realizzate secondo il suo inconfondibile linguaggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Si parla di: Ümberto Evangelistä: omaggio d'artista a Vasco Rossi per i concerti; Ümberto Evangelistä omaggia Vasco con la propria arte.