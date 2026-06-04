Ümberto Evangelistä | omaggio d' artista a Vasco Rossi per i concerti

Notizia in breve

A poche ore dal concerto di Vasco Rossi, si svolge un omaggio artistico dedicato al rocker. Ümberto Evangelistä, artista contemporaneo, ha creato una serie di opere ispirate al cantante utilizzando il suo stile caratteristico. Le opere saranno presentate durante l’evento come parte delle iniziative artistiche che accompagnano il concerto. Evangelistä ha scelto di rendere omaggio a Vasco Rossi attraverso le sue creazioni, realizzate appositamente per questa occasione.