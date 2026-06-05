Studenti urbanisti per un giorno | così cambia l' ingresso del Volta-Fellini da parcheggio a piazza

Notizia in breve

Gli studenti urbanisti hanno partecipato a un progetto di riqualificazione dell’ingresso del complesso scolastico, trasformando il parcheggio in una piazza. L’intervento prevede la rimozione delle aree di sosta auto per creare uno spazio aperto dedicato alla socialità e alla sicurezza, con particolare attenzione ai giovani. La modifica riguarda l’area di ingresso, che ora si presenta come uno spazio pubblico più accessibile e vivibile, senza veicoli, destinato a migliorare l’ambiente urbano e l’interazione tra studenti e cittadini.