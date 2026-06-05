Studenti urbanisti per un giorno | così cambia l' ingresso del Volta-Fellini da parcheggio a piazza
Gli studenti urbanisti hanno partecipato a un progetto di riqualificazione dell’ingresso del complesso scolastico, trasformando il parcheggio in una piazza. L’intervento prevede la rimozione delle aree di sosta auto per creare uno spazio aperto dedicato alla socialità e alla sicurezza, con particolare attenzione ai giovani. La modifica riguarda l’area di ingresso, che ora si presenta come uno spazio pubblico più accessibile e vivibile, senza veicoli, destinato a migliorare l’ambiente urbano e l’interazione tra studenti e cittadini.
Riconvertire lo spazio pubblico urbano, sottraendolo alle automobili per restituirlo alla socialità, alla sicurezza e ai giovani. Con questo obiettivo nasce il progetto di mobilità scolastica sostenibile che vede protagonista il Liceo “A. Volta - F. Fellini” di Riccione, autore di un intervento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
PALESTINE : Voyage au cœur dun territoire chargé dhistoire | Destination Francophonie
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