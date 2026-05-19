Dark Couture | gli studenti del Liceo Artistico Volta Fellini reinterpretano Tim Burton
Venerdì 29 maggio alle 21, nella Vecchia Fornace di Riccione, si terrà “Dark Couture”, l’evento finale del Liceo Artistico “Volta Fellini”. Gli studenti del liceo presenteranno una rassegna che comprende opere ispirate alle atmosfere surreali e all’estetica gotica di Tim Burton. La serata si inserisce in un percorso interdisciplinare, coinvolgendo diverse forme artistiche e tecniche. L’evento si svolgerà in un luogo storico e sarà aperto al pubblico.
Atmosfere surreali, eleganza tenebrosa e creatività visionaria. Venerdì 29 maggio, alle 21, la cornice della Vecchia Fornace di Riccione ospiterà “Dark Couture”, l’evento finale interdisciplinare del Liceo Artistico “Volta Fellini”. Il progetto, che rappresenta il culmine e la sintesi del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours
Sullo stesso argomento
Gli studenti del liceo artistico di Porta Romana progettano la comunicazione social per il Carnevale Medievale SancascianeseAppena presentata alla stampa la campagna social progettata e realizzata dagli studenti delle classi 3H, 3Q e 5H del dipartimento...
Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana dietro la campagna social del Carnevale Medievale di San CascianoFoto, video, reel e stories: ragazzi delle classi 3H, 3Q e 5H alle prese con un vero progetto professionale per promuovere l'evento del 29 marzo.