Dark Couture | gli studenti del Liceo Artistico Volta Fellini reinterpretano Tim Burton

Venerdì 29 maggio alle 21, nella Vecchia Fornace di Riccione, si terrà “Dark Couture”, l’evento finale del Liceo Artistico “Volta Fellini”. Gli studenti del liceo presenteranno una rassegna che comprende opere ispirate alle atmosfere surreali e all’estetica gotica di Tim Burton. La serata si inserisce in un percorso interdisciplinare, coinvolgendo diverse forme artistiche e tecniche. L’evento si svolgerà in un luogo storico e sarà aperto al pubblico.

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