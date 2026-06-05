La Cassazione ha stabilito che i lavoratori licenziati per stress da lavoro hanno diritto alla reintegra, se si dimostra che gli orari imposti erano insostenibili. La sentenza chiarisce che il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile se l’organizzazione aziendale ha causato condizioni di lavoro eccessive. La decisione riguarda i casi in cui l’eccessivo carico di lavoro ha portato a problemi di salute, portando alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quali sono i confini della responsabilità del datore di lavoro, quando l’organizzazione aziendale impone ritmi e carichi tali da compromettere la salute del dipendente? Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 163052026 affrontando un caso emblematico nel lavoro contemporaneo: fino a che punto un dirigente può essere ritenuto “libero” dall’orario lavorativo e quando, invece, anche per i ruoli direttivi scatta il limite invalicabile della tutela della salute psicofisica. La vicenda, un dirigente, orari massacranti e una patologia psichica. La controversia giunta fino alla Cassazione riguardava il direttore di un ipermercato responsabile di un’articolata struttura della GDO. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stress da lavoro e licenziamento, dalla Cassazione stop a orari insostenibili con reintegra

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