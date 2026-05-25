Licenziamento senza contestazione | indennizzo e non reintegra per le PMI

Notizia in breve

Tra il 2025 e l'inizio del 2026, la Corte di Cassazione ha deciso che nelle aziende con meno di 15 dipendenti, un licenziamento disciplinare senza contestazione formale non prevede il reintegro, ma obbliga al pagamento di un indennizzo. La decisione riguarda i casi in cui il licenziamento avviene senza che venga fornita una contestazione scritta o formale. La norma si applica esclusivamente alle piccole imprese e si riferisce ai licenziamenti disciplinari.