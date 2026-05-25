Licenziamento senza contestazione | indennizzo e non reintegra per le PMI
Tra il 2025 e l'inizio del 2026, la Corte di Cassazione ha deciso che nelle aziende con meno di 15 dipendenti, un licenziamento disciplinare senza contestazione formale non prevede il reintegro, ma obbliga al pagamento di un indennizzo. La decisione riguarda i casi in cui il licenziamento avviene senza che venga fornita una contestazione scritta o formale. La norma si applica esclusivamente alle piccole imprese e si riferisce ai licenziamenti disciplinari.
La Corte di Cassazione ha stabilito tra il 2025 e l'inizio del 2026 che il licenziamento disciplinare privo di contestazione formale nelle aziende con meno di 15 dipendenti non comporta il ritorno al posto di lavoro, ma impone un risarcimento economico. Il Tribunale di Venezia, con una sentenza emessa il 24 febbraio 2026, ha riaperto il dibattito sulla gestione dei rapporti di lavoro nelle piccole realtà produttive. Il nodo centrale riguarda le ditte sotto la soglia dei 15 addetti che decidono d . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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