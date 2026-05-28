Una donna ha ricevuto la comunicazione di licenziamento tramite email, senza colloquio o incontro diretto. La Cassazione ha stabilito che un messaggio scritto può essere sufficiente per considerare legittimo il licenziamento. La decisione si basa sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza, che ora riconosce la validità di una comunicazione scritta anche se inviata via email, senza ulteriori formalità.

Alzi la mano chi, guardando la scena iniziale de Il Diavolo veste Prada 2, non ha pensato: “Una cosa del genere in Italia non potrebbe mai succedere”. Nel film, Andy Sachs e parte della redazione vengono licenziati con una e-mail collettiva, arrivata sui cellulari di tutti durante una serata di premiazione. Una scena brutale, quasi surreale. Eppure, oggi, quella dinamica è molto meno lontana dalla realtà italiana di quanto si creda. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (137312026) ha infatti stabilito un principio destinato a far discutere: il licenziamento può essere valido anche se comunicato tramite una semplice e-mail ordinaria, senza PEC e senza raccomandata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Licenziamento via e-mail, la Cassazione cambia tutto: basta un messaggio per perdere il lavoro

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Licenziamento per finta malattia: cosa cambia con la sentenza 8738/2026

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