Street Food d’Abruzzo a Casoli la seconda edizione

Notizia in breve

A Casoli si svolgerà la seconda edizione di “Street Food d’Abruzzo” dal 12 al 14 giugno. L’evento è promosso dall’associazione Amicasoli e prevede stand di cibo di strada provenienti dalla regione. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà numerosi espositori e visitatori. L’iniziativa si svolge per tre giorni, offrendo diverse specialità locali e intrattenimento.