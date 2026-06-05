Street Food d’Abruzzo a Casoli la seconda edizione
A Casoli si svolgerà la seconda edizione di “Street Food d’Abruzzo” dal 12 al 14 giugno. L’evento è promosso dall’associazione Amicasoli e prevede stand di cibo di strada provenienti dalla regione. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà numerosi espositori e visitatori. L’iniziativa si svolge per tre giorni, offrendo diverse specialità locali e intrattenimento.
L'associazione Amicasoli presenta la seconda edizione dello “Street Food d’Abruzzo”, che si terrà a Casoli nelle giornate dal 12 al 14 giugno. Ogni sera, a partire dalle ore 18, sarà dedicata ai sapori autentici del territorio, alla musica, all’intrattenimento e alla convivialità, nel cuore di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Street Food d'Abruzzo 12-13-14 giugno Casoli (CH) facebook
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