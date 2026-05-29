Cinque serate di musica e street food | a Sarno la seconda edizione della Festa dei Mulini
La seconda edizione della Festa dei Mulini – Food & Beverage inizia venerdì 29 maggio a Sarno. L’evento, organizzato dall’Associazione ETS La Rinascita, durerà cinque serate e prevede musica e street food. Il patrocinio per l’iniziativa è stato concesso dal Comune di Sarno. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diversi operatori del settore alimentare e musicale. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi specifici delle serate o sugli artisti coinvolti.
Prende il via venerdì 29 maggio la seconda edizione della Festa dei Mulini – Food & Beverage, organizzata dall'Associazione ETS La Rinascita con il patrocinio morale del Comune di Sarno. La manifestazione si svolgerà fino al 2 giugno nell'Area Mercato Ortofrutticolo di Via S. Valentino a Sarno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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