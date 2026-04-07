La primavera arriva a suon di Beat Fest | musica street food e mercatini al centro della seconda edizione

La musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera. La serata di sabato 11 aprile (dalle 19 all'una di notte) si parte con il concerto live dei Rangzen e il dj set di Capoz & Accio sul Palco 1, mentre il Palco 2 ospiterà la "Paradiso Reunion" con i dj Gianni Morri, Michelino, Max Padovani e Paolino Zanetti; in contemporanea, la Gineria Illegale proporrà il format "La Condensa". Domenica 12 aprile la musica accompagnerà l'intera giornata (dalle 10 alle 22): il Palco 1 vedrà alternarsi Boldro & ManuLune PartyBoy, Mariorex e Rivoluzione Romantica, mentre il Palco 2 ospiterà "Casa Lovely" con Tony Lovely & Leuro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il lungomare diventa un grande palcoscenico con "Beat Fest": in arrivo musica, street food e mercatini“Vogliamo che Beat Fest diventi l’appuntamento che scandisce l’inizio dell’estate.

Argomenti più discussi: NO BORDERS MUSIC FESTIVAL // Mannarino si esibirà domenica 26 luglio ai Laghi di Fusine; Eventi segnalati dai Comuni; Blanco torna con il nuovo album, tre date in Puglia tra primavera ed estate.

Rimini, attesa per il Beat Fest: l'11 e 12 aprile street food e dj sul lungomare - facebook.com facebook