street food da oggi a lugo sapori e profumi dal mondo

Da oggi e fino a domenica 7 giugno, si tiene a Lugo la 43esima tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante di street food in Italia. L’evento si svolge in piazza dei Martiri - Pavaglione e offre una selezione di cibi provenienti da diversi paesi. La manifestazione coinvolge diversi espositori e si svolge nel centro cittadino.

La 43esima tappa dell’ International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da oggi a domenica 7 giugno in piazza dei Martiri - Pavaglione a Lugo. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale. L’inaugurazione ufficiale di questa tappa è prevista per oggi alle 18, con apertura degli stand fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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