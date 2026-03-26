Da domani a domenica, il Parco della Rimembranza a Carpi ospita la nona tappa dell’International Street Food, il festival dedicato alla cucina di strada più grande in Italia. L’evento si svolge nel cuore dell’Emilia e si protrarrà per un lungo weekend, offrendo ai visitatori un’ampia selezione di sapori provenienti da diversi paesi del mondo.

Un lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell’Emilia. Da domani a domenica il Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell’ International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada in Italia. Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food. L’inaugurazione ufficiale della tappa emiliana è prevista per domani alle 18, con apertura degli stand fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco

Articoli correlati

Piazza XX Settembre, menù da tutto il mondo con l'international street food: appuntamento dal 13 al 15 marzoLe migliori specialità del mondo saranno protagoniste in piazza XX Settembre in occasione dell'International street food che si terrà dal 13 al 15...

Leggi anche: Carpi capitale del gusto, al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food

Wat Chalo Temple Celebration Day | New Buddha Ceremony in Nonthaburi | Thailand Travel Vlog

Tutto quello che riguarda International Street Food

Temi più discussi: International Street Food Festival; L’International Street Food al Parco Novi Sad di Modena; Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parco; Rieti: arriva l’International Street Food?Dal 20 al 22 marzo in Piazza Vittorio Emanuele II l’8ª tappa del.

Carpi, arriva l’International Street Food: dal 27 al 29 marzo al parco della RimembranzaCARPI - Un lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell'Emilia. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell’In ... sulpanaro.net

Jesi, arriva l'International Street Food: la settima edizione della più importante manifestazione itinerante di cibo di strada d'ItaliaDopo il grande successo di pubblico delle prime settantasei tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 6 milioni e 500 mila visitatori, la settima edizione dell’ International Street Food - la più ... corriereadriatico.it

INTERNATIONAL STREET FOOD ROSIGNANO MARITTIMO A Pasqua e Pasquetta una scampagnata per tutti i gusti. Fazione Vada - Piazza Garibaldi - Rosignano Marittimo 3 - 4 - 5 - 6 Aprile INGRESSO GRATUITO I migliori Street Food inter - facebook.com facebook