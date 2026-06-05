La sesta archiviazione dei procedimenti giudiziari relativi alle accuse di stragi mafiose è stata ufficialmente confermata, dopo anni di processi. Un rappresentante politico ha commentato che si tratta di una decisione che avrebbe dovuto essere presa molto prima. La dichiarazione sottolinea che questa conclusione giudiziaria era stata sempre sostenuta e ora è stata riconosciuta anche formalmente dalla sentenza. La questione riguarda anche le responsabilità di un ex premier, che si chiede chi possa pagare per tre decenni di inchieste.

“Finalmente, era ora, ovviamente tardiva, la sesta archiviazione. Noi l’abbiamo sempre sostenuto, adesso lo dichiara ancora una volta una sentenza. C’è grande gioia da una parte e grande rammarico dall’altra: intanto perché lui non può assistere a questa ennesima archiviazione, dall’altra perché sono stati 30 anni di processi, 30 anni di pregiudizi, 30 anni dove è stato messo alla dura prova non soltanto dei processi ma anche nel fisico”. A dirlo è la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, alla caserma Montebello di Milano, commentando l’archiviazione delle accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri nell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Lapresse.it - Stragi mafiose, Ronzulli su archiviazione per Berlusconi: “Chi pagherà per 30 anni di processi?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stragi mafiose, Ronzulli sull'archiviazione di Berlusconi: Chi pagherà per 30 anni

Notizie e thread social correlati

Meloni: l’archiviazione sulle stragi del 1993 chiude definitivamente ogni ombra su BerlusconiIl Tribunale di Firenze ha archiviato definitivamente il procedimento sulle stragi del 1993, eliminando ogni ombra su un ex premier.

Stragi del ’93, Marina Berlusconi su archiviazione per Silvio e Dell’Utri: “Inchiesta assurda”, Tajani: “Giustizia fatta”Marina Berlusconi ha commentato l’archiviazione dell’inchiesta riguardante il suo padre e Dell’Utri, definendola una conclusione senza riscontri a...

Si parla di: Stragi '93, Marina Berlusconi: Inchiesta assurda su mio padre. Meloni: Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti.

Stragi mafiose, Ronzulli su archiviazione per Berlusconi: Chi pagherà per 30 anni di processi?Finalmente, era ora, ovviamente tardiva, la sesta archiviazione. Noi l’abbiamo sempre sostenuto, adesso lo dichiara ancora una volta una sentenza. C’è grande ... lapresse.it

Stragi mafiose, Ronzulli su archiviazione per Berlusconi: \u0022Chi pagher\u00e0 per 30 anni di processi?\u0022(LaPresse)\u201cFinalmente, era ora, ovviamente tardiva, la sesta archiviazione. Noi l\u2019abbiamo sempre sostenuto, adesso lo dichiara ancora ... stream24.ilsole24ore.com