ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Tribunale di Firenze. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l’archiviazione dell’inchiesta della Procura di Firenze relativa ai presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, definendola una nuova e significativa conferma di quanto emerso nel corso di decenni di accertamenti giudiziari. Secondo Meloni, il provvedimento rappresenta la conferma definitiva di una verità storica e processuale ormai consolidata, maturata attraverso anni di indagini e procedimenti che hanno esaminato ogni possibile ipotesi di collegamento tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. “Nessun rapporto tra Berlusconi e la mafia”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni: l’archiviazione sulle stragi del 1993 chiude definitivamente ogni ombra su Berlusconi

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