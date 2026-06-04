Marina Berlusconi ha commentato l’archiviazione dell’inchiesta riguardante il suo padre e Dell’Utri, definendola una conclusione senza riscontri a sostegno delle accuse. Ha affermato che si tratta della sesta volta che l’indagine, avviata a Firenze, si conclude senza risultati. Il vice presidente del Parlamento europeo ha invece commentato la decisione, dichiarando che con questa si è fatta giustizia.

La presidente di Fininvest e Mondadori ha accolto la notizia sottolineando come il procedimento si sia concluso, ancora una volta, senza riscontri a sostegno delle accuse: "È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. È la sesta volta che viene archiviata, come sempre su ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stragi del ’93, Marina Berlusconi su archiviazione per Silvio e Dell’Utri: “Inchiesta assurda”, Tajani: “Giustizia fatta”

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STRAGI 93, archiviate accuse aDELL'UTRI-BERLUSCONI. Marina: la GIUSTIZIA resta emergenza

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