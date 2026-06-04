Stragi del ' 93 smontato un altro teorema | archiviate dopo trent' anni le accuse a Dell' Utri e Berlusconi

Notizia in breve

Le accuse contro Dell’Utri e Berlusconi sono state archiviate dopo trent’anni. La decisione arriva a conclusione di un procedimento giudiziario iniziato negli anni '90. Le indagini e i processi sono stati definiti conclusi, senza condanne definitive per i due imputati. La vicenda legata alle stragi del ’93 si conclude così, con l’archiviazione delle accuse. La notizia è stata comunicata in tribunale, dopo decenni di indagini e udienze.