Stragi del ' 93 smontato un altro teorema | archiviate dopo trent' anni le accuse a Dell' Utri e Berlusconi
Le accuse contro Dell’Utri e Berlusconi sono state archiviate dopo trent’anni. La decisione arriva a conclusione di un procedimento giudiziario iniziato negli anni '90. Le indagini e i processi sono stati definiti conclusi, senza condanne definitive per i due imputati. La vicenda legata alle stragi del ’93 si conclude così, con l’archiviazione delle accuse. La notizia è stata comunicata in tribunale, dopo decenni di indagini e udienze.
Trent’anni di persecuzioni giudiziarie si inabissano oggi quando arriva la notizia che Marcello Dell’Utri aspettava praticamente da sempre. Anche l’ultima inchiesta aperta a suo carico dalla procura della Repubblica di Firenze per l’accusa di concorso nelle stragi mafiose degli anni 90 viene archiviata su richiesta della stessa procura. È la presa d’atto di quanto da sempre l’ex senatore azzurro rivendicava. Nell’unico capitolo ancora aperto l’accusa contro dell’Utri - e fin quando è rimasto in vita anche contro Silvio Berlusconi - era quella incredibile di essere i mandanti delle stragi del 1993, quelle che tra gli obiettivi avevano anche un uomo strettamente legato a Berlusconi e alle sue aziende come Maurizio Costanzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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