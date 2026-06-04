Le accuse contro Berlusconi e Dell'Utri relative alle stragi di mafia del 1993 sono state archiviate per la sesta volta in 30 anni. Il giudice ha deciso che non ci sono elementi concreti che colleghino direttamente i due a Cosa Nostra. In particolare, non sono emersi rapporti diretti tra Berlusconi e l'organizzazione mafiosa, né prove di contatti con Dell'Utri, considerato collaboratore dell'ex premier.

Secondo il giudice, “mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo trent’anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. L’inchiesta della Dda fiorentina sulle stragi mafiose del 1993 di Firenze, Milano e Roma, vedeva coinvolto Silvio Berlusconi e, ora, Marcello Dell’Utri. L’ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l’affermazione politica di Forza Italia e l’ascesa di Berlusconi. Dell’Utri, in particolare, era indagato per aver istigato e sollecitato il boss mafioso Giuseppe Graviano a organizzare la campagna stragista. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stragi di mafia del ’93: archiviate le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell’Utri. E’ la sesta volta in 30 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stragi del ’93, archiviate le accuse nei confronti di Dell’Utri e BerlusconiIl gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell’Utri, indagato per le stragi di mafia del 1993.

Ancora un'altra bufala smontata, archiviate le accuse a Dell'Utri e Berlusconi per le stragi del '93Le accuse contro Dell'Utri e Berlusconi relative alle stragi del 1993 sono state archiviate.

Temi più discussi: Italia e Romania celebrano la Giornata della legalità in ricordo delle vittime di mafia; La strage di Capaci e il rito rischioso della memoria; GENOVA RICORDA LE VITTIME DELLA MAFIA E DEL TERRORISMO, MARINO (SAP LIGURIA): LA MEMORIA È IL PONTE TRA LEGALITÀ E FUTURO; Come la mafia arrivò alle stragi (di M. Iervolino).

ARCHIVIATE LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI DELL'UTRI E BERLUSCONI SUI MANDANTI DELLE STRAGI DI MAFIA x.com

Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

Stragi del '93, archiviate le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri. Marina: Mio padre tra protagonisti lotta a criminalità organizzataIl gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui ... ilmattino.it

Stragi di mafia del ’93, archiviata l’inchiesta su Dell’Utri: Mancano prove sui legami con Cosa NostraIl gip di Firenze chiude il caso dopo 30 anni: Nessun elemento su rapporti diretti tra Dell'Utri, Berlusconi e la mafia ... tg.la7.it