Stragi 1993 | il Tribunale di Firenze archivia l’inchiesta sui mandanti

Il Tribunale di Firenze ha archiviato l’inchiesta sui mandanti delle stragi del 1993, con un decreto rimasto segreto per cinque mesi. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando l’assenza di prove concrete che collegassero eventuali mandanti alle esplosioni. L’archiviazione riguarda esclusivamente l’indagine sui responsabili diretti e sui collaboratori, senza approfondimenti sui possibili finanziatori o sostenitori. La decisione si basa su analisi tecniche e verifiche investigative che hanno escluso responsabilità di altri soggetti.

Perché il decreto di archiviazione è rimasto segreto per cinque mesi?. Quali prove tecniche hanno portato il giudice a dichiarare l'inchiesta infondata?. Chi sono i testimoni le cui dichiarazioni sono state giudicate prive di concretezza?. Quanto sono costati allo Stato i venticinque anni di indagine archiviata?.? In Breve Decreto firmato a gennaio ma reso pubblico solo ieri dopo cinque mesi.. Indagine basata su celle telefoniche e testimonianze di Salvatore Baiardo.. Precedenti archiviazioni avvenute nelle sedi giudiziarie di Palermo e Caltanissetta.. Inchiesta coordinata dai procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli.. Il Tribunale di Firenze archivia l’inchiesta sui mandanti delle stragi del 1993. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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