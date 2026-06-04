Stragi ’93 gip Firenze archivia accuse su mandanti occulti

Da firenzetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gip di Firenze ha deciso di archiviare le accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. La decisione riguarda i sospetti sui presunti mandanti occulti coinvolti negli attentati. La procura aveva indagato sulla possibile presenza di figure nascoste dietro gli eventi, ma l’indagine si è conclusa con l’archiviazione del procedimento. La decisione non prevede ulteriori sviluppi legali nei confronti di Dell’Utri in questa inchiesta.

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Il gip di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La gip Patrizia Martucci motiva: "Mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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