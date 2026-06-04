Stragi ’93 gip Firenze archivia accuse su mandanti occulti

Notizia in breve

Il gip di Firenze ha deciso di archiviare le accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. La decisione riguarda i sospetti sui presunti mandanti occulti coinvolti negli attentati. La procura aveva indagato sulla possibile presenza di figure nascoste dietro gli eventi, ma l’indagine si è conclusa con l’archiviazione del procedimento. La decisione non prevede ulteriori sviluppi legali nei confronti di Dell’Utri in questa inchiesta.