Il 5 giugno 2026, si è aperto il processo sulla strage di Piazza della Loggia del 1974. Testimoni hanno riferito che durante le prime indagini venivano effettuati interrogatori con domande tese a far emergere informazioni non vere. Sono stati citati depistaggi da parte del capitano dei carabinieri, che avrebbero indirizzato le indagini verso piste sbagliate. La vicenda riguarda la gestione delle prime fasi dell’inchiesta e le modalità di interrogatorio dei testimoni.

Brescia, 5 giugno 2026 – I depistaggi del capitano dei carabinieri Francesco Delfino e la prima pista investigativa bresciana, con al centro la controversa figura di Ermanno Buzzi, hanno tenuto banco ieri al processo per la strage di piazza Loggia, del quale è imputato, come uno dei presunti esecutori materiali, l’ex ordinovista veronese Roberto Zorzi. In aula ha deposto uno degli amici di Buzzi, Raffaele Papa, che nel 1974 aveva 19 anni, coinvolto con il fratello Angelino, minorenne, nella prima indagine di Delfino. Un’indagine che aveva stretto il cerchio sui pesci piccoli della microcriminalità bresciana, sui militanti di destra per la Procura di proposito per sviare le responsabilità dai “neri“ di Verona - e che fece finire a processo 16 persone, poi tutte assolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di Piazza della Loggia, Papa e i depistaggi della prima inchiesta: “Ci facevano interrogatori lunghi mettendoci in bocca cose non vere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della LoggiaLa sezione minorenni della Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'appello presentato dalla difesa di Marco Toffaloni, condannato a 30 anni di...

Brescia, musica in Piazza Loggia: il tributo per le vittime della strageIn Piazza Loggia a Brescia si è svolto un tributo musicale dedicato alle sei vittime della strage.

Temi più discussi: Commemorazione strage di Piazza Loggia; Strage piazza della Loggia, 52 anni fa la bomba che sconvolse Brescia; 52º anniversario della strage di Piazza della Loggia; Brescia, 28 maggio 1974. Immagini inedite.

Lotta al #caporalato: venerdì 5 giugno, nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, in Piazza Italia a Reggio Calabria, il Ministro #MarinaCalderone parteciperà al vertice istituzionale dedicato all’approfondimento della strage dei braccianti di Amendolara e alle x.com

28 MAGGIO 1974 STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA A BRESCIA I terroristi neofascisti di Ordine Nuovo fanno esplodere una bomba mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista: 8 morti e 102 feriti. reddit

Processo Strage: In cambio della libertà ci chiesero di accusare BuzziRaffaele Papa, testimone al dibattimento sulla fase esecutiva dell’attentato, conferma le richieste fatte a suo padre da un uomo del capitano Francesco Delfino ... giornaledibrescia.it

In piazza della Loggia 52 anni dopo la strage: chi c’era fianco a fianco con i giovani di oggiCinquantadue anni dopo, piazza della Loggia torna a riempirsi. Meno, forse, rispetto ad altre occasioni, ma il giorno è infrasettimanale e ci sta. Soprattutto, non è scontato che, a oltre mezzo secolo ... brescia.corriere.it