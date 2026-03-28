La sezione minorenni della Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'appello presentato dalla difesa di Marco Toffaloni, condannato a 30 anni di reclusione per la strage di Piazza della Loggia. La decisione riguarda il ricorso contro la sentenza di primo grado, rendendo inammissibile la richiesta di modifica della condanna.

La Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna a 30 anni per colui che è stato riconosciuto come uno degli esecutori materiali dell'attentato del 1974, oggi cittadino svizzero con il nome di Franco Maria Muller La sezione minorenni della Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa del veronese Marco Toffaloni contro la condanna a 30 anni di reclusione. L'uomo, oggi noto come Franco Maria Muller e residente stabilmente in Svizzera, è stato identificato come uno degli esecutori materiali della strage neofascista avvenuta in Piazza della Loggia, a Brescia, il 28 maggio 1974. A più di 50 anni dai tragici fatti, il procedimento si è svolto davanti alla magistratura minorile poiché all'epoca dell'attentato Marco Toffaloni non era maggiorenne. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della Loggia

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