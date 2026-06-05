Strage di grifoni nelle Alpi | il pesticida vietato uccide gli avvoltoi partiti dal Friuli

Sei grifoni sono stati trovati morti in Austria, presumibilmente uccisi dal pesticida carbofurano, vietato dall’Unione Europea dal 2008. Il veleno, considerato altamente tossico, avrebbe causato la morte degli uccelli, che si pensa siano partiti dal Friuli. La scoperta segue una serie di episodi di avvelenamento di rapaci nelle Alpi, legati all’uso di sostanze proibite. L’incidente evidenzia i rischi legati all’impiego di pesticidi vietati e il rischio di contaminazione ambientale.

Un veleno potentissimo, vietato da quasi vent’anni, e una strage di rapaci che porta fino al Friuli. Sei grifoni sono stati trovati morti in Austria dopo essere stati avvelenati dal carbofurano, pesticida bandito dal 2008 in tutta l’Unione Europea per la sua estrema tossicità per l’ambiente, per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lime richiamato dal commercio per presenza di pesticida vietato: l’avviso del Ministero della saluteIl Ministero della salute ha annunciato il richiamo di lime venduti sul mercato a causa della presenza di un pesticida vietato.

Allerta salute: richiamati i lime Tropicom per un pesticida vietatoSono stati ritirati dal mercato lime Tropicom a causa di una sostanza pesticida vietata presente nel prodotto.

Argomenti più discussi: Strage di Amendolara, parla la Cgil: segna un cambio di passo nell'infiltrazione criminale del territorio; Strage di lupi e fauna selvatica nell’Appennino centrale: 21 animali morti per avvelenamento tra aprile e maggio; Paura nel centro di Trieste: incendio al secondo piano, evacuate le famiglie dello stabile; Scompare da casa e scatta l'allarme: ritrovato sano e salvo dopo ore di ricerche.

Strage di rapaci, sei grifoni friulani morti avvelenati con pesticida proibitoFORGARIA NEL FRIULI - Un veleno bandito da anni, una colonia friulana colpita nel cuore e una pista investigativa che attraversa le Alpi. La morte di sei grifoni trovati senza vita in Austria apre un ... nordest24.it