Allerta salute | richiamati i lime Tropicom per un pesticida vietato

Notizia in breve

Sono stati ritirati dal mercato lime Tropicom a causa di una sostanza pesticida vietata presente nel prodotto. L'ingestione di questo pesticida può provocare sintomi come nausea, vomito e dolori addominali. La marca Tropicom ha avviato il richiamo e invita i consumatori a verificare il lotto dei lime acquistati, senza indicare specifici numeri di lotto. Le autorità raccomandano di non consumare i lime sospetti e di eliminare eventuali scorte.