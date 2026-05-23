Allerta salute | richiamati i lime Tropicom per un pesticida vietato

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati ritirati dal mercato lime Tropicom a causa di una sostanza pesticida vietata presente nel prodotto. L'ingestione di questo pesticida può provocare sintomi come nausea, vomito e dolori addominali. La marca Tropicom ha avviato il richiamo e invita i consumatori a verificare il lotto dei lime acquistati, senza indicare specifici numeri di lotto. Le autorità raccomandano di non consumare i lime sospetti e di eliminare eventuali scorte.

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? Domande chiave Quali sintomi fisici può causare l'ingestione di questo pesticida vietato? Come identificare con certezza il lotto di lime contaminato in casa? Perché il Ministero ha ordinato il ritiro immediato di questi frutti? Dove bisogna restituire il prodotto se si possiede il lotto 2101-6475??? In Breve Lotto 2101-6475 riguarda confezioni da 4 kg di Tahiti Limes size 54. Produttore Takape Brasil Ltda di Salvador distribuisce tramite Nuovafrutta S.r.l. Il pesticida carbofurano può ca . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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