A cinque mesi dalla tragedia del Constellation che ha causato 41 morti e oltre cento feriti, emerge una nuova indagine. Una fattura sospetta riguardante la schiuma utilizzata per alimentare il rogo è stata trovata durante le verifiche. Jessica Moretti, già indagata per altri reati, è ora coinvolta anche per falso. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali irregolarità legate alla documentazione.

A cinque mesi dalla tragedia del Constellation, l’inchiesta giudiziaria sul devastante incendio che nella notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre cento feriti si arricchisce di un nuovo capitolo. Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del locale di Crans-Montana andato distrutto dalle fiamme, è ora indagata anche per falsità in documenti. La nuova contestazione formulata dalla Procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell’incendio ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza: la fattura relativa all’acquisto della schiuma fonoassorbente che, secondo le ricostruzioni investigative, avrebbe preso fuoco provocando il rapidissimo propagarsi delle fiamme all’interno del sotterraneo del locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Crans, spunta una fattura sospetta sulla schiuma che alimentò il rogo: Jessica Moretti indagata anche per falso

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